Казанец отсудил у «автобусника» почти миллион рублей за разбитый Volkswagen

Водитель Volkswagen требовал почти 2 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», житель Казани смог отсудить у «Пассажирского автотранспортного предприятия №2» 813 тысяч рублей за то, что в ДТП разбили его автомобиль Volkswagen. Разбирательство проходило в Советском суде города.

Как говорится в материалах дела, авария произошла не только с участием городского автобуса, в ней также пострадал автомобиль Lada Kalina. Виновным в дорожно-транспортном происшествии признали водителя МАЗа, который принадлежит «ПАТП-2».

Страховая компания АО СК «Армеец» выплатила пострадавшему водителю Volkswagen 400 тысяч рублей. Но с этой компенсацией он не согласился. Мужчина заказал независимую экспертизу для оценки состояния автомобиля. Эксперт оценил ущерб от ДТП в 1,8 млн рублей. С учетом износа авто сумма составила 1,3 млн рублей.

Житель Казани отсудил у ПАТП 813 тысяч рублей за разбитый в ДТП автомобиль, решение вынес Советский суд города. Фото: realnoevremya.ru

После проведения экспертизы, водитель Volkswagen решил обратиться в суд, иск он подал на казанского перевозчика. Мужчина хотел, чтобы ему выплатили 1,4 млн рублей за возмещение материального ущерба, утрату товарной стоимости машины в 155 тысяч рублей, расходы на представителя 30 тысяч рублей, за проведение оценки 15 тысяч рублей и столько же за госпошлину. Представители «ПАТП-2» с этими исковыми требованиями на согласились и просили отказать.

К слову, с результатами проведенной истцом независимой экспертизы частично согласились и специалисты «Республиканской коллегии судебных экспертов». Они сделали свое заключение по просьбе суда, их специалисты не выявили на автомобиле повреждений правого заднего бампера и его накладки, а также поломки динамика в задней и правой двери.

Судебные эксперты пришли к выводу, что восстановительные работы по Volkswagen обойдутся в 1,2 млн рублей, в товарной стоимости он потерял 95,4 тысячи рублей.

В итоге, суд принял решение взыскать с «ПАТП-2» 813 тысяч рублей за ущерб, 95,4 тысячи рублей за утрату товарной стоимости автомобиля, 15 тысяч рублей за услуги представителя, а также 8,7 тысяч рублей за расходы на проведение оценки и 9,3 тысячи рублей за госпошлину. Еще 17,4 тысячи рублей перевозчик должен будет заплатить компании ООО «Экспертиза и Недвижимость», которую суд привлекал для этого дела.



Казанские автобусы попадают в ДТП регулярно

Водители казанских автобусов с завидной регулярностью попадают в дорожно-транспортные происшествия. Например, последний случай был в мае этого года. Авария произошла на улице Ершова. В этой части города образовалась 3-километровая пробка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе этого года столичный автобус влетел в забор на Даурской. Машина поднималась с Аметьевской магистрали, и чтобы избежать столкновения с другим автобусом, ее водитель свернул налево и снес ограждение. В Ассоциации АТП Татарстана сообщили, что в ДТП никто из пассажиров не пострадал.

По данным ГИБДД Татарстана, за 3 месяца этого года из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 23 ДТП, в которых 33 человека получили ранения.

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Артур Казанцев