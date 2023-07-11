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Сразу шесть игроков ВК «Динамо-Ак Барс» вызвали в сборную России

13:32, 11.07.2023
Сразу шесть игроков ВК «Динамо-Ак Барс» вызвали в сборную России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сразу шесть игроков казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» вызваны в сборную России, сообщили в пресс-службе клуба.

На тренировочный сбор национальной команды в Новогорск отправятся: Лиза Лукьянова, Ангелина Лазаренко, Наташа Суворова, Мария Бибина, Полина Ковалева и Полина Матвеева.

Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» начнут новый сезон 31 августа. Они выступят на Кубке 100-летия отечественного волейбола, который входит в предварительный этап Кубка России — 2023. В новом сезоне в составе волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» выступит Полина Юникова.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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