Сразу шесть игроков ВК «Динамо-Ак Барс» вызвали в сборную России
Сразу шесть игроков казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» вызваны в сборную России, сообщили в пресс-службе клуба.
На тренировочный сбор национальной команды в Новогорск отправятся: Лиза Лукьянова, Ангелина Лазаренко, Наташа Суворова, Мария Бибина, Полина Ковалева и Полина Матвеева.
Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» начнут новый сезон 31 августа. Они выступят на Кубке 100-летия отечественного волейбола, который входит в предварительный этап Кубка России — 2023. В новом сезоне в составе волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» выступит Полина Юникова.
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