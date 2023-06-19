Состав «Динамо-Ак Барс» пополнила воспитанница волейбольного клуба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новом сезоне в составе волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» будет выступать Полина Юникова. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Последний сезон блокирующая выступала на правах аренды в «Липецке». Для нее он был дебютным в PARI Суперлиге. В 28 матчах она набрала 132 очка. При этом юная спортсменка вошла в топ-15 лиги по количеству эйсов.

С 2020 года Юникова выступала за «Динамо-Ак Барс-УОР». Она помогла команде выиграть серебряные медали во втором туре финала Молодежной лиги.

Неделю назад в «Динамо-Ак Барс» вернулась Полина Матвеева. Волейболистка перешла из клуба «Заречье-Одинцово» из Московской области. В 2021 году она выступала в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио, а с 2018 года играла в «Динамо-Ак Барс-УОР».

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Айрат Назипов