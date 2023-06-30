Сезон для волейболисток «Динамо-Ак Барс» начнется 31 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Волейболистки казанского клуба «Динамо-Ак Барс» начнут новый сезон 31 августа. Они выступят на Кубке 100-летия отечественного волейбола, который входит в предварительный этап Кубка России-2023, сообщает клубная пресс-служба.

В турнире выступят команды, занявшие по итогам прошлого сезона места с 1-го по 8-е. Они будут разбиты на две группы по принципу «змейки». Соперниками казанских девушек станут «Динамо» (Москва), «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Динамо» (Краснодар).

На предварительном этапе команды проведут матчи в два круга, а в «Финал четырех» выйдут те, кто займет 1—2-е места в своих группах. Первый тур пройдет с 31 августа по 3 сентября в Челябинске и Калининграде, а второй — с 7 по 10 сентября в Казани и Санкт-Петербурге. «Финал четырех» состоится 22—24 сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В чемпионате Суперлиги примут участие 14 команд. Новичком лиги стали волейболистки из Курской области «ЮЗГУ-Атом», которые заменили «Липецк». Соревнования пройдут в два этапа — предварительный и финальный. Предварительный этап будет состоять из 26 туров и и двух кругов. Розыгрыш стартует 30 сентября 2023-го и завершится 20 марта 2024 года.

В прошедшем сезоне «Динамо-Ак Барс» вышло в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате и получило в соперники «Динамо-Метар» с 6-го места. В решающем матче четвертьфинальной серии PARI Суперлиги волейболистки Ришата Гилязутдинова проиграли челябинскому «Метару» и завершили выступление в сезоне.

26 мая казанский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Зорана Терзича. Сербский специалист был назначен главным тренером сборной России в прошлом году.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов