Владимир Путин наградил трех татарстанцев

Президент России Владимир Путин удостоил трех татарстанцев государственными наградами. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров и главный казый республики централизованной религиозной организации ДУМ РТ Залиль Фазлыев получили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. Обоих удостоили наградами за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Также президент страны присвоил почетное звание «Заслуженный машиностроитель России» Николаю Герасимову. Он работает токарем в АО «Казанское моторостроительное производственное объединение». Он получил звание за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сайта publication.pravo.gov.ru

В конце июня глава государства удостоил государственными наградами трех жителей Татарстана. Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили почетного председателя общественной благотворительной организации героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Татарстана Ильдуса Мостюкова. Почетные звания присвоили декану факультета Казанского национального исследовательского технологического университета Олегу Стоянову и фрезеровщику АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Фирдусу Мингазову.

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Айрат Назипов