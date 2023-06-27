Владимир Путин наградил трех татарстанцев

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами трех жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени наградили почетного председателя общественной благотворительной организации героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Татарстана Ильдуса Мостюкова. Награду он получил за «многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Согласно документу, звание «Заслуженный работник высшей школы России» получил декан факультета Казанского национального исследовательского технологического университета Олег Стоянов.

А звание «Заслуженный машиностроитель России» присвоили фрезеровщику АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Фирдусу Мингазову. Его наградили за «заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу».



В марте этого года Ильдуса Мостюкова наградили медалью «За заслуги перед Татарстаном». Он получил ее за многолетний плодотворный труд на благо республики.

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Айрат Назипов