Сегодня в Казани дождь, гроза и до +30 градусов

Во вторник, 11 июля, в Казани ожидается переменная облачность и гроза. Местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +28...+30 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +25 до +30, а в восточных районах республики — от +32 до +37°С.



В Казани также ожидается северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с, локально — до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане на этой неделе после жары установится неустойчивая и прохладная погода. Дневные температуры не превысят +25 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина