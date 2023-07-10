В Татарстане на этой неделе ожидается неустойчивая и прохладная погода

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане после жары установится неустойчивая и прохладная погода. Дневные температуры не превысят +25 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Погода начнет кардинально меняться во вторник, 11 июля, так как Татарстан окажется под влиянием сместившегося с юго-запада циклона и его атмосферных фронтов. Прогнозируют кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Завтра возможен град.

Ночью во вторник ожидается от +19 до +24 градусов, днем воздух прогреется до +25... +30°С. В восточных районах ожидается до +37°С, в связи с чем в Татарстане накануне объявили штормовое предупреждение.

В среду, 12 июля, ночные температуры составят от +11 до +16 градусов, на востоке — до +21°С. Днем прогнозируется от +18 до +23°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем сохранится в республике в четверг, 13 июля. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем — от +19 до +24°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и выходные в регионе установится прохладная погода. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днем — от +20 до +25°С. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, которая сохранится до 21 часа 10 июля. Прогнозировались грозы, ливневый дождь и град. Порывы ветра будут усиливаться до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.



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Татьяна Демина