По вине водителей автобусов в ДТП в Татарстане пострадали 33 человека за первые 3 месяца 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 3 месяца 2023 года в Татарстане из-за нарушения ПДД водителями автобусов зарегистрировано 23 ДТП, в которых 33 человека получили ранения. Об этом сообщили в ГИБДД Татарстана.

По этой причине в республике проводится мероприятие «Автобус». До 3 мая сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание техническому состоянию автобусов, наличию действующей диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении, лицензии для перевозки пассажиров и так далее.

Только за первый день проведения мероприятия пресечено более 60 нарушений ПДД водителями автобусов, семь автобусов помещены на спецстоянку.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня утром в Казани на пересечение улиц Пушкина и Горького столкнулись автобус и легковушка. Из-за этого было приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 3, 5, 7, 8.

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Айрат Назипов