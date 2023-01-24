В Ассоциации АТП Татарстана прокомментировали ДТП с участием автобуса в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Ассоциация АТП Татарстана опубликовала свою версию произошедшего относительно ДТП, которое произошло на улице Даурской в Казани. Автобус поднимался с Аметьевской магистрали, и чтобы избежать столкновения с другим автобусом, его водитель свернул налево и снес забор.

— На данном участке дорога идет в гору, водители набирают скорость. Водитель автобуса, убедившись, что на тротуаре никого нет, для того чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди автобусом, выехал на тротуар. Благодаря грамотным действиям водителя автобуса никто из пассажиров в двух автобусах не пострадал и общественный транспорт не получил повреждений, — прокомментировали в АТП.

Там предположили, что инцидент произошел по вине водителя легковушки, который в нарушение ПДД повернул налево.

— Не сомневаемся, что сотрудники ГИБДД привлекут к ответственности водителя легкового автомобиля, который создал аварийную ситуацию, — добавили в АТП.

Накануне ассоциация АТП Татарстана ответила на жалобы казанцев относительно графика автобусов №90. В СМИ и социальных сетях появилась информация, что их экипажи не выполняют рейс до конечной остановки «Метро Площадь Тукая» в вечернее время и высаживают пассажиров на остановке «Кул Гали». Представитель автотранспортных предприятий связал это со снижением пассажиропотока.

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Айрат Назипов