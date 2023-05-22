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Из-за ДТП с автобусом на улице Ершова в Казани скопилась огромная пробка

09:10, 22.05.2023
Из-за ДТП с автобусом на улице Ершова в Казани скопилась огромная пробка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Ершова произошла авария с участием автобуса и легковушки Nissan. Как передает корреспондент «Реального времени», оба транспорта столкнулись рядом с остановкой «Октябрьский городок».

Из-за аварии на этом участке дороге образовалась большая пробка. Тем, кто едет в сторону центра с улицы Аграрной, придется преодолеть затор длиной чуть меньше 3 км. На один километр меньше предстоит проехать автомобилистам, которые двигаются со стороны Сибирского тракта.

Еще один затор ожидает автомобилистов на третьей транспортной дамбе. Водителей, едущих со стороны Ново-Савиновского района города, ждет пробка длиной чуть меньше 3 км.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

В минувшую пятницу на Оренбургском тракте в Казани образовалась серьезная пробка. На въезде в город разбилась легковушка.

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Айрат Назипов, Максим Кокунин
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