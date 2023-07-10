В Казани в ноябре—декабре проведут архитектурно-строительный форум «Казаныш»
В Казани планируют провести архитектурно-строительный форум «Казаныш». Организатором выступит МБУ «Институт развития города», выяснило «Реальное время»
Форум проведут с 30 ноября по 2 декабря 2023 года в ИТ-парке имени Башира Рамеева.
Цель мероприятия — улучшение взаимодействия между архитекторами, застройщиками и органами местного самоуправления. На форуме будут обсуждать актуальные проблемы в архитектурно-строительной области на примере Казани, собирать мнения и предложения участников. Это поможет сформировать программы следующих мероприятий, наладить деловые контакты и связи между специалистами в области архитектуры, дизайна, девелопмента и застройщиками.
Основной на форуме станет тема «Город для самореализации». В программе:
30 ноября:
- 10.00 — официальное открытие площадки мероприятия;
- 10.30‒17.00 — семинары, пленарная дискуссия на тему: «Пространства для самореализации».
1 декабря:
- 10.00—13.00 — семинары, презентации на тему «Третье место»,
- 14.00—17.30 — семинары, презентации на тему «Инклюзивная среда».
2 декабря:
- 10.00—13.00 — семинары, презентации на тему: «Третий возраст»;
- 14.00—17.30 — награждение победителей и призеров Казанского открытого конкурса архитектурных проектов «Смотр-конкурс на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани» в номинациях:
- «Лучший жилой комплекс»;
- «Лучший индивидуальный жилой дом»;
- «Лучший объект коммерческой недвижимости» (офисное здание, гостиница, торговые центры, предприятия общественного питания, культурные центры, образовательные центры, медицинские центры, рынки и др.);
- «Лучшее благоустройство территорий» (двор, парк, сквер, аллея, площадка для выгула собак, автостоянка, площадь, набережная территория и др.);
- «Лучший проект в области устойчивого развития» (объекты, выполненные с учетом принципов устойчивого развития, направленные на улучшение экологической ситуации города);
- «Лучший инженерно-технический объект» (паркинг, насосная станция, тепловод, порт, канал, трубопровод, инженерное сооружение, ЦТП и др.);
- «Лучший социальный объект» (детский сад и ясли, школа, вуз, медицинские учреждения, театры и филармонии, кинотеатры, художественные и музыкальные школы, объекты дошкольного образования, центры творчества и развития, зоны отдыха и открытые пространства, спортивные учреждения и др.);
- «Лучшая концепция развития территорий» (архитектурно-художественная подсветка, градостроительная концепция, мастер-план);
- «Лучшая архитектурно-художественная подсветка»;
- «Лучший объект реновации»;
- «Выбор горожан» (победители определяются онлайн-голосованием горожан).
В форуме могут принять участие все приглашенные и зарегистрированные лица.
В прошлом году форум «Казаныш» проходил в столице Татарстана с 1 по 3 декабря. На нем в том числе подвели итоги смотра-конкурса лучших архитектурных решений города. В конкурсе принимала участие 41 строительная компания. В общей сложности они подали 126 заявок.
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