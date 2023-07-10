В Казани в ноябре—декабре проведут архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани планируют провести архитектурно-строительный форум «Казаныш». Организатором выступит МБУ «Институт развития города», выяснило «Реальное время»



Форум проведут с 30 ноября по 2 декабря 2023 года в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Цель мероприятия — улучшение взаимодействия между архитекторами, застройщиками и органами местного самоуправления. На форуме будут обсуждать актуальные проблемы в архитектурно-строительной области на примере Казани, собирать мнения и предложения участников. Это поможет сформировать программы следующих мероприятий, наладить деловые контакты и связи между специалистами в области архитектуры, дизайна, девелопмента и застройщиками.

Основной на форуме станет тема «Город для самореализации». В программе:

30 ноября:

10.00 — официальное открытие площадки мероприятия;

10.30‒17.00 — семинары, пленарная дискуссия на тему: «Пространства для самореализации».

1 декабря:

10.00—13.00 — семинары, презентации на тему «Третье место»,

14.00—17.30 — семинары, презентации на тему «Инклюзивная среда».

2 декабря:

10.00—13.00 — семинары, презентации на тему: «Третий возраст»;

14.00—17.30 — награждение победителей и призеров Казанского открытого конкурса архитектурных проектов «Смотр-конкурс на лучшее архитектурное и градостроительное решение в Казани» в номинациях:

«Лучший жилой комплекс»; «Лучший индивидуальный жилой дом»; «Лучший объект коммерческой недвижимости» (офисное здание, гостиница, торговые центры, предприятия общественного питания, культурные центры, образовательные центры, медицинские центры, рынки и др.); «Лучшее благоустройство территорий» (двор, парк, сквер, аллея, площадка для выгула собак, автостоянка, площадь, набережная территория и др.); «Лучший проект в области устойчивого развития» (объекты, выполненные с учетом принципов устойчивого развития, направленные на улучшение экологической ситуации города); «Лучший инженерно-технический объект» (паркинг, насосная станция, тепловод, порт, канал, трубопровод, инженерное сооружение, ЦТП и др.); «Лучший социальный объект» (детский сад и ясли, школа, вуз, медицинские учреждения, театры и филармонии, кинотеатры, художественные и музыкальные школы, объекты дошкольного образования, центры творчества и развития, зоны отдыха и открытые пространства, спортивные учреждения и др.); «Лучшая концепция развития территорий» (архитектурно-художественная подсветка, градостроительная концепция, мастер-план); «Лучшая архитектурно-художественная подсветка»; «Лучший объект реновации»; «Выбор горожан» (победители определяются онлайн-голосованием горожан).

В форуме могут принять участие все приглашенные и зарегистрированные лица.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году форум «Казаныш» проходил в столице Татарстана с 1 по 3 декабря. На нем в том числе подвели итоги смотра-конкурса лучших архитектурных решений города. В конкурсе принимала участие 41 строительная компания. В общей сложности они подали 126 заявок.

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Маргарита Головатенко