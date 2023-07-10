На «Иннопром-2023» представлены 600 российских и международных экспонентов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел продукцию российских, белорусских и китайских производителей на выставке «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба раиса республики.



На площадке представлены 600 российских и международных экспонентов, в том числе проекты цифрового производства, металлообработки, транспортного машиностроения, медицинского оборудования и так далее.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Планируется, что за время форума выставку посетит порядка 40 тысяч посетителей из 50 стран.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Выставка «Иннопром-2023» проходит с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главная стратегическая сессия будет посвящена стратегиям обновления в промышленности. В выставочном центре есть и павильон Татарстана, на котором представлена основная продукция промышленных предприятий республики.

Рустам Минниханов сегодня пообщался с производителями, а также осмотрел выставку. Она проходит при участии премьер-министра России Михаила Мишустина. В этом году страной-партнером выступает Белоруссия.



Также раис Татарстана встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Он обратил внимание, что у Татарстана и Ульяновской области «хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко