Товарооборот между Татарстаном и Ульяновской областью составил порядка 7 млрд рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает его пресс-служба.



Рустам Минниханов напомнил, что по последним фиксируемым данным товарооборот между регионами составил порядка 7 млрд рублей. Также он обратил внимание, что у Татарстана и Ульяновской области «хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, близких отраслей промышленности»:

— Хорошим примером эффективной кооперации является проект ООО «Соллерс-Алабуга» и ООО «Автодом» по производству автомобилей скорой медицинской помощи на шасси «Соллерс-Атлант».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Губернатор Ульяновской области отметил необходимость большей интеграции бизнеса двух регионов. В разговоре он отдельно остановился на интересе со стороны Ульяновской области к запуску речевых маршрутов.

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Маргарита Головатенко