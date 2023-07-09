В Казани после гибели 15-летней девочки на озере Средний Кабан проводят проверку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани после гибели 15-летней девушки на озере Средний Кабан начали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.



Девушка утонула в обеденное время. По предварительным данным, она купалась в озере вместе с ровесниками.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Водолазы извлекли тело погибшей с трехметровой глубины в 10 метрах от берега сегодня, в 17.32. По предварительной информации от ГУ МЧС России по Татарстану, во время того, как девушка купалась в озере, на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки».

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Маргарита Головатенко