В Казани на озере Средний Кабан утонул подросток

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани утонула девушка-подросток 2008 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Водолазы извлекли тело погибшей с трехметровой глубины в 10 метрах от берега сегодня, в 17:32.

По предварительной информации, во время того, как девушка купалась в озере, на нее упал молодой человек, прыгнувший с «тарзанки». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вечером 8 июля спасателям поступило сообщение о том, что в Болгаре на Волге, вблизи от старой пристани, утонул мужчина, на место выехала водолазная группа спасателей ЗПСО №3. В 23:03 водолазы обнаружили тело мужчины 1975 года рождения на глубине 7 метров в 130 метрах от берега.

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Маргарита Головатенко