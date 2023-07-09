Первый Волжский Сабантуй прошел в Нижнем Новгороде

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Первый Волжский Сабантуй прошел в Нижнем Новгороде, праздник посетили гости из более чем 40 регионов, сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем telegram-канале.



Центральной площадкой Сабантуя стал Автозаводский парк. Традиционно были организованы борьба, перетягивание каната, татарские народные песни и танцы.

Гости смогли познакомиться с бытом татарского народа на национальном подворье с традиционным домом земледельца и с татарскими промыслами.

— Главный смысл праздника — в единстве. Через творчество, кухню, национальный спорт мы лучше узнаем друг друга, — отметил Никитин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На 2023 год в России запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе России. Из них 175 уже отпраздновано. На Сабантуе в Казани съели 20 тысяч эчпочмаков и выпили 3 тысячи литров чая. Такие данные озвучил глава Управления культуры города Азат Абзалов.

В Татарстане 16 июля проведут XVI Всероссийский детский мусульманский Сабантуй. Ожидается участие 4—5 тысяч человек из разных регионов России.

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Маргарита Головатенко