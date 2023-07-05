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В России отпраздновали 175 Сабантуев

13:40, 05.07.2023
В России отпраздновали 175 Сабантуев
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 2023 год в России запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе России. Из них 175 уже отпраздновано, рассказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Он также напомнил, что Сабантуй отметили в 36 странах. Праздник также отметили в Татарстане, в том числе и его столице — Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани Сабантуй отпраздновали 24 июня. Главную площадку в поселке Мирном посетили 110 тысяч человек. Никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций не произошло.

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Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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