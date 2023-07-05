В России отпраздновали 175 Сабантуев
На 2023 год в России запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе России. Из них 175 уже отпраздновано, рассказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.
Он также напомнил, что Сабантуй отметили в 36 странах. Праздник также отметили в Татарстане, в том числе и его столице — Казани.
Напомним, в Казани Сабантуй отпраздновали 24 июня. Главную площадку в поселке Мирном посетили 110 тысяч человек. Никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций не произошло.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым