На Сабантуе в Казани съели 20 тысяч эчпочмаков и выпили 3 тысячи литров чая

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Сабантуе в Казани съели 20 тысяч эчпочмаков и выпили 3 тысячи литров чая. Такие данные озвучил глава Управления культуры города Азат Абзалов.

Также на казанском Сабантуе было 10 тысяч перемячей, беляшей и «разных кулинарных произведений искусств татарстанских», уточнил спикер. Популярностью пользовались мастер-классы по кулинарии.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Казани Сабантуй отпраздновали 24 июня. Главную площадку в поселке Мирном посетили 110 тысяч человек, а всего около 170 тысяч. Никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций не произошло.

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Татьяна Демина