В Татарстане пройдет Всероссийский детский мусульманский сабантуй
В Татарстане 16 июля проведут XVI Всероссийский детский мусульманский сабантуй. Ожидается участие 4-5 тысяч человек из разных регионов России, сообщает пресс-служба ДУМ республики.
Всероссийский детский мусульманский сабантуй примет село Бурбаш Балтасинского района Татарстана. Обязательное условие участие в празднике — соблюдение мусульманского дресс-кода: мужчины должны прийти в тюбетейках, женщины — с покрытой головой.
В программе детского сабантуя чтение аятов Корана и дуа, мунаджатов, стихотворений, более 30 национальных игр и соревнований и коллективный полуденный намаз на майдане. Мероприятие пройдет в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в Татарстане.
Напомним, на 2023 год в России запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе. Из них свыше 170 уже отпраздновано.
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