В Татарстане пройдет Всероссийский детский мусульманский сабантуй

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане 16 июля проведут XVI Всероссийский детский мусульманский сабантуй. Ожидается участие 4-5 тысяч человек из разных регионов России, сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Всероссийский детский мусульманский сабантуй примет село Бурбаш Балтасинского района Татарстана. Обязательное условие участие в празднике — соблюдение мусульманского дресс-кода: мужчины должны прийти в тюбетейках, женщины — с покрытой головой.

В программе детского сабантуя чтение аятов Корана и дуа, мунаджатов, стихотворений, более 30 национальных игр и соревнований и коллективный полуденный намаз на майдане. Мероприятие пройдет в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на 2023 год в России запланировано 294 Сабантуя в 61 регионе. Из них свыше 170 уже отпраздновано.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина