Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожили до 180 бойцов ВСУ
На Донецком направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также техника ВСУ, сообщает Минобороны.
— За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, — приводит RT сообщение.
Уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.
Накануне сообщалось, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники. Вместе с этим российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки.
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