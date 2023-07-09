Новости общества

15:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожили до 180 бойцов ВСУ

14:47, 09.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: за сутки на Донецком направлении уничтожили до 180 бойцов ВСУ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На Донецком направлении уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также техника ВСУ, сообщает Минобороны.

— За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, — приводит RT сообщение.

Уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Накануне сообщалось, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники. Вместе с этим российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также