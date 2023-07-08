Минобороны России: войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили девять атак ВСУ, уничтожив порядка 500 украинских военнослужащих и два десятка единиц техники. Об этом сообщает Минобороны России.

— На Донецком направлении умелыми и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено девять атак противника в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское Донецкой Народной Республики, — рассказали в военном ведомстве.

Вместе с этим российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красногоровки, Авдеевки, Веселого и западнее Клещеевки. В районе Михайловки они уничтожили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, вчера в военном ведомстве рассказали, что за сутки ВСУ безуспешно пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны, российским войскам удалось отразить 16 атак.



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Максим Кокунин