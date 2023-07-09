В Сочи после сильных ливней десятки авто унесло потоком воды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Хостинском районе Сочи в ночь на 9 июля прошли сильные ливни, в результате которых поток воды снес около десяти автомобилей. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на городскую администрацию, сообщает в Telegram, что в ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало 80 мм осадков.

Известно, что два дома оказались подтопленными: в четырехэтажном жилом доме по улице Кипарисовой затопило первый этаж, в доме на улице Шоссейной — цокольный. В обоих случаях эвакуация жильцов не потребовалась, в домах откачивают воду.

Обратим внимание, что штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на этот понедельник.

В Татарстане и его столице сегодня тоже ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, возможны грозы и сильный ветер. Согласно данным синоптиков, с 09.00 до 21.00 на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями южного ветра до 15—20 м/с.

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Илина Хакимова