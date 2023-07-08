В воскресенье на территории Татарстана ожидаются грозы и усиление ветра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане и его столице в воскресенье, 9 июля, ожидается ухудшение погоды. По прогнозу Гидрометцентра республики, возможны грозы и сильный ветер.

Согласно данным синоптиков, с 09.00 до 21.00 на территории республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями южного ветра до 15-20 м/с.

Напомним, 5 июля в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Сухая и жаркая погода в Татарстане сохранится и в начале следующей недели. Температуры воздуха днем будут достигать +35... +36 градусов.



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Максим Кокунин