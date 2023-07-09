В России могут начать устанавливать госномера на электросамокаты

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать получать государственные номерные знаки, как и автомобили. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, занимающийся вопросами транспорта и дорожной сети.

По его словам, «первостепенной задачей сегодня должна быть обязательная государственная регистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и, соответственно, установка на них номерных знаков».

— Следующий шаг — это создание надежной системы фиксации правонарушений, — подчеркнул Васильев.

Он обратил внимание, что сейчас говорить о штрафах для нарушителей дорожного движения пользователями СИМ на сегодняшний день преждевременно:

— ..сначала необходимо создать и отладить систему контроля за передвижением водителей электросамокатов. Только после этого вести речь о введении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для водителей СИМ, нарушающих правила дорожного движения, — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, по мнению сенатора, штрафы, сопоставимые с санкциями для автомобилистов, можно будет вводить только тогда, когда будет отлажена система фиксации и отслеживания нарушений дорожного движения для пользователей СИМ.

— Если мы считаем передвигающегося на СИМ полноценным участником дорожного движения, то к нему должны применяться те же требования, что и к водителю любого транспортного средства, хотя передвижение по автомобильным трассам для СИМ либо ограничено, либо вообще запрещено. Значит, речь должна идти о специальных выделенных дорожках для передвижения с использованием СИМ, которые во многих городах просто отсутствуют. С другой стороны, на выделенных велодорожках нет никаких ограничивающих знаков. Кроме того, далеко не во всех населенных пунктах есть соответствующие фиксирующие устройства, а значит, пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия, — подчеркнул Васильев.



Однако, тем не менее, он поделился мнением, что за езду на электросамокатах вдвоем уже сейчас можно вводить штраф в размере 1 тыс. рублей.

Фиксировать такой вид нарушений по аналогии с переходом в неположенном месте может лично сотрудник ГИБДД.



На этой неделе в российских СМИ появилась информация, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

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Илина Хакимова