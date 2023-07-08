На Волге в Казани возле острова Щурячий утонул мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В заливе Волги возле острова Щурячий в районе садового товарищества «Волга» Кировского района Казани утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об утонувшем поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 10.15. По словам очевидцев, мужчина нырнул в воду, но не выплыл обратно.

В настоящее время на месте работают инспекторы ГИМС и спасатели-водолазы ЗПСО №2, которые ведут поиски.

Вчера на реке Каме в Нижнекамске вблизи водноспортивной базы «Шинник» на ул. Береговой утонул мужчина. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь опергруппа Нижнекамского ПСГ установила, что место, где он утонул, не было оборудовано для купания.



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Максим Кокунин