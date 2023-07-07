В Нижнекамске пьяный мужчина утонул в необорудованном для купания месте

На реке Каме в Нижнекамске вблизи водноспортивной базы «Шинник» на ул. Береговой утонул мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Очевидцы сообщили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Опергруппа Нижнекамского ПСГ установила, что место, где он утонул, не было оборудовано для купания.



Тело в 18:35 обнаружили водолазы, его подняли с глубины 4 метра в 8 метрах от берега.

По данным на 6 июля, с начала года на водных объектах республики погибли 27 человек, из них двое детей. Удалось спасти 41 человека. По информации инспекторов ГИМС, с начала лета на водных объектах республики погибли 14 человек. Еще семерых удалось спасти.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко