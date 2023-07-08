В этом году 81 молодая семья из Татарстана получит субсидию в 126 млн рублей на улучшение жилищных условий

В текущем году 81 молодая семья из 38 районов Татарстана получит субсидию в 126 млн рублей на улучшение жилищных условий по федеральной программе. Об этом сообщает пресс-служба Минмола республики.

Уточняется, что в 2022 году безвозмездные выплаты получили 50 молодых семей из 22 муниципалитетов региона на общую сумму в 67 млн. Для получения субсидии в размере до 35% от стоимости жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей» на условиях федерального и республиканского софинансирования в 2024 году — заявились 458 семей из 44 районов.

— Благодаря поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова финансирование программы из республиканского бюджета с этого года увеличилось в два раза — с 50 млн до 100 млн рублей. Это позволило поддержать еще больше молодых семей в улучшении жилищных условий. В этом году мы также вышли с инициативой к федеральным коллегам по увеличению и федерального финансирования. Если будет принято положительное решение, то надеемся увеличить количество получивших субсидию семей еще в несколько раз, — рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане число многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за 10 лет уменьшилось в 2,1 раза, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На конец 2022 года таких в республике насчитывалось 1 413. При этом за это же время число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось в восемь раз. В конце прошлого года их насчитывалось 2 074.

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Максим Кокунин