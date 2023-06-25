В Татарстане число молодых семей, нуждающихся в жилье, сократилось в восемь раз

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За 10 лет в Татарстане число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось в восемь раз, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. На конец 2022 года их насчитывалось 2 074.

В конце 2012 года в Татарстане на учете как нуждающиеся в жилье стояли 16 620 молодых семей. Спустя год из было уже 12 545.

На конец 2014 года молодых семей, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилье, в республике насчитывалось 10 958, на конец 2015-го — 9 464, на конец 2016-го — 8 474, на конец 2017-го — 6 526. В декабре 2018 года на учете стояли 5 409 таких семей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

К концу 2019 года количество татарстанских молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сократилось до 4 705, к концу пандемийного 2020-го — до 3 618. На конец 2021-го их насчитывалось 2 440.

Напомним, в апреле 2023 года исполком Казани установил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей. Он составил 121 637 рублей, что меньше, чем в предыдущем периоде на 6 576 рублей



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Татьяна Демина