Число многодетных семей, нуждающихся в жилье, сократилось в Татарстане в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане число многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за 10 лет уменьшилось в 2,1 раза, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На конец 2022 года таких в республике насчитывалось 1 413.

В конце 2021 года количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, в Татарстане достигало почти 3 тысяч — 2 994. Спустя год их число выросло до 3 155. К концу 2014-го оно достигло 3 321, 2015-го — 3 385, а затем опустилось до 3 116.

Резкое сокращение числа многодетных семей, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилье, в Татарстане произошло к концу 2017 года — в 1,7 раза, до 1 761. Спустя еще год их было уже 1 714.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На конец 2019 года в Татарстане официально насчитывалось 1 436 многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, после чего их количество достигло 1 915. К концу 2021-го их насчитывалось уже 1 418, а к концу прошлого года снизилось до 1 413.

«Реальное время» писало, что за 10 лет в Татарстане число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, сократилось в восемь раз. На конец прошлого года их насчитывалось 2 074.



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Татьяна Демина