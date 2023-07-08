Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх — 2023

До 500 российских и белорусских спортсменов смогут выступить на летних Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Inside the Games.

Сегодня в Бангкоке проходит 42-я генеральная ассамблея Олимпийского комитета Азии. В конце января организация предложила спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх в Ханчжоу. Однако в июне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что спортсмены не получали приглашения.

По данным Inside the Games, россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе и не будут претендовать на медали. При этом участие в Азиатских играх поможет им пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

Напомним, в июне сборная России по футболу отказалась от участия в турнире Футбольной ассоциации центральной Азии (CAFA). В качестве причины отказа спортсмены указали большую нагрузку.

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Максим Кокунин