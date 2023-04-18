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Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

22:07, 18.04.2023 7
Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии
Фото: pxhere.com

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире Футбольной ассоциации центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Он отметил, что соответствующее письмо отправили в союз накануне. В качестве причины отказа сборная России указала большую нагрузку на игроков, сообщает «Матч ТВ».

Первый в истории чемпионат CAFA проведут с 9 по 21 июня 2023 года. Участие подтвердили все шесть членов Центрально-Азиатской футбольной ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Российская сборная тоже получила приглашение.

В марте пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщал, что сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате CAFA.

Фото: pxhere.com

После начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    В чем большая загрузка российских игроков? Они в РПЛ явно не сильно напрягаются, а в отборочные турниры ЧМ и ЧЕ их и так не пускают.
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    Анонимно 19 апр
    Их перелеты на Мальдивы срываются
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  • Анонимно 19 апр
    В Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в Лиге Наций, в отборе к ЧМ участвуют, устали мажорики-бедолаги, не до турнира в Азии
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    Анонимно 19 апр
    Сарказм засчитан
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  • Анонимно 19 апр
    Лозунг Карпуши и его сборной: "Мы сидим, загораем - а денюшки текут!"
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    Анонимно 19 апр
    Как говорил Аркадий Райкин из сферы обслуживания: "Привет ребята, вы хорошо устроились - 100 человек, у вас узкая спесиализация!" )
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  • Анонимно 19 апр
    Если нет матчей, зачем тогда сборная?

    Распустить за ненадобностью дормоедов, тренеришку и всех его деньщиков, поваров, массажистов, в Ростов, пусть там им за красивые глаза зарплату платят
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