Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире в Азии

Сборная России по футболу отказалась от участия в турнире Футбольной ассоциации центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.



Он отметил, что соответствующее письмо отправили в союз накануне. В качестве причины отказа сборная России указала большую нагрузку на игроков, сообщает «Матч ТВ».

Первый в истории чемпионат CAFA проведут с 9 по 21 июня 2023 года. Участие подтвердили все шесть членов Центрально-Азиатской футбольной ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Российская сборная тоже получила приглашение.

В марте пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщал, что сборная России по футболу в июне примет участие в первом чемпионате CAFA.

Фото: pxhere.com

После начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Маргарита Головатенко