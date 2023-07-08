Минсельхозпрод Татарстана сообщил, что на днях аграрии выборочно приступят к уборке озимых культур

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Высокие температуры этой недели ускорят созревание озимых культур и на днях аграрии Татарстана выборочно приступят к уборке. Об этом на совещании в Доме правительства республики рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, специалисты Минсельхозпрода республики продолжают мониторить состояния посевов, которые находятся в условиях дефицита влаги. Как уточнил Зяббаров, за июнь в регионе выпало в среднем 15 мм осадков при норме 60 мм. Это лишь 25% от нормы. В соседних Удмуртии, Башкирии, Кировской, Ульяновской и Самарской областях также зафиксирована почвенная засуха.

Управление гидрометеорологии республики повсеместно отмечает критические значения запасов влаги.

— Надежный механизм финансовый защиты от природных катаклизмов — страхование урожая. Под урожай текущего года застраховано 577 тыс. га площадей. Условия для заявления страховой выплаты имеются, — рассказал глава Минсельхозпрода республики.

Вместе с этим в регионе продолжается работа по кормозаготовке. Так, по словам министра, на 7 июля скошено 359 тысяч га многолетних трав — это 95% от всех площадей. Заготовлено 232 тысячи тонн сена, 1,1 млн тонн сенажа, что в расчете на 1 условную голову составляет 8,7 ц. к.ед. Для обеспечения годовой потребности с учетом страхового запаса необходимо заготовить еще 19,5 кормовых единиц на одну голову в год.

Напомним, 5 июля в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации.



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Максим Кокунин