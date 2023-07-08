Больше половины казанцев профессионально растут и развиваются на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины казанцев чувствуют, что растут и профессионально развиваются на работе. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 52% чувствуют, что учатся чему-то новому в процессе рабочей деятельности.

В том, что теряют навыки на нынешней позиции, признаются 14%. Каждый третий (35%) не чувствует ни профессионального роста, ни утраты навыков.

Интересно, что о положительном влиянии работы на профессиональное развитие старшее поколение говорит чаще респондентов до 34 лет (55 и 41% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru

Видящих возможности для профессионального развития больше среди горожан с доходом свыше 80 тыс. руб. (53%), тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают зарабатывающие менее 50 тыс. руб. (44%). Люди с высшим образованием более критичны к своим обязанностям: об утрате навыков на работе они сообщают чаще респондентов со средним профессиональным образованием (20% против 9%).



Около трети татарстанцев заявляют, что в этом году стали работать хуже, чем в 2022 году. Так, 32% татарстанцев сообщили, что за последний год заметили негативное влияние эмоционального состояния на эффективность. Они считают, что качество их работы ухудшилось (в целом по стране доля таких ответов 36%).

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Илина Хакимова