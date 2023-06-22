Международные резервы России выросли на $1,8 млрд за неделю
Международные резервы России составили $587,5 млрд по состоянию на 16 июня 2023 года, увеличившись на $1,8 млрд за неделю, сказано в материалах ЦБ.
Объем международных резервов увеличился на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки.
По данным на 9 июня, объем резервов составлял $585,7 млрд.
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Маргарита ГоловатенкоЭкономикаФинансыБюджет
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