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Российские войска за сутки отбили 16 атак ВСУ

14:36, 07.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска за сутки отбили 16 атак ВСУ
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

За последние сутки вооруженные силы Украины безуспешно пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны, российским войскам удалось отразить 16 атак ВСУ.

Только на Донецком направлении ВС России смогли отразить десять атак солдат киевского режима в районах н.п. Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное ДНР.

Еще четыре атаки отражены на Краснолиманском направлении в районах н.п. Новоегоровка, Нововодяное ЛНР и Ямполовка ДНР.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены две атаки противника в районе н.п. Урожайное ДНР.

В Запорожской области сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки был перехвачен двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

За вторник, 4 августа, российским войска удалось отразить 17 атак украинской армии в зоне спецоперации. ВСУ атаковали на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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Айрат Назипов
Общество

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