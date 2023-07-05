Российские войска за сутки отразили 17 атак ВСУ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Российским войска удалось отразить 17 атак украинской армии в зоне спецоперации. ВСУ атаковали на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.

— На Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики, — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Еще пять атак удалось отразить на Южно-Донецком направлении, две на Краснолиманском и одну на Запорожском направлении.

— Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 300 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две самоходных артиллерийских установки «Акация», а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, — добавил спикер.

На Херсонском направлении российские войска завершили уничтожение подразделений ВСУ, которые высадились на остров Антоновский в районе моста. Также было отражено 11 атак.



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Айрат Назипов