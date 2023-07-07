В Татарстане менее 90% детей рождаются в зарегистрированном браке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2022 году удельный вес детей, родившихся в зарегистрированном браке, составил 84,2% от общего числа новорожденных. Их доля не превышает 85% на протяжении 5 лет подряд.

В 2018 году доля родившихся в зарегистрированном браке в Татарстане оценивалась также в 84,2%, в 2019-м она выросла до 84,3%. В пандемийный 2020 год показатель составил 84,5%, став максимальным за пятилетку.

К 2021 году удельный вес детей, родившихся в зарегистрированном браке, в республике опустился до 84,3%, а затем и до 84,2%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Кабмин Татарстана утвердил региональную программу по повышению рождаемости в республике на 2023—2025 годы. Она включается в себя оценку демографического потенциала Татарстана, анализ действующих мер по повышению рождаемости и установление нового комплекса мер.

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Татьяна Демина