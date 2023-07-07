В Казани частично ограничили движение на проспекте Ибрагимова

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани временно ограничили движение по проспекту Ибрагимова в районе здания №42/7. Это связано со строительством внутриквартальных тепловых сетей, рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Уточняется, что участок будет перекрыт до 10 августа.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из сервиса yandex.ru/maps/

Напомним, в столице Татарстана частично ограничили передвижение автомобилей по улице Чистопольской. С 23 июня по 15 августа по ул. Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул. Бондаренко и здания №8 по ул. Солдатской полностью закрыли местный проезд и тротуар.

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Айрат Назипов