В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Чистопольской

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани частично ограничат передвижение автомобилей по улице Чистопольской. Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.

Так, с 23 июня по 15 августа по ул.Чистопольской в районе домов №4 и №10/8, а также в районе дома №6 по ул.Бондаренко и здания №8 по ул.Солдатской полностью закроют местный проезд и тротуар.

С 15 по 16 июля полностью закроют местный проезд между домами №4 и №10/8 по ул.Чистопольской.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

Отметим, что с 21 июня по 17 июля будут перекрыты участки дорог по улице Аделя Кутуя. Ограничения будут вводить поэтапно.

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Айрат Назипов