В России продажи новых легковых автомобилей возросли в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в июне продажи новых легковых автомобилей возросли в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает Daily Moscow.

За прошлый месяц продали 82,4 тысячи легковых автомобилей. За первое полугодие текущего года — 401 машину, что на 14% превышает показатели прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,29 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 9%. По среднему размеру автокредита Татарстан по итогам мая оказался на 14-м месте в рейтинге 30 регионов-лидеров России.

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Елизавета Пуншева