В Татарстане в конце весны вырос средний размер автокредита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,29 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 9%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру автокредита Татарстан по итогам мая оказался на 14-м месте в рейтинге 30 регионов-лидеров России. На первой строчке расположилась Москва — 1,88 млн рублей.

В десятку регионов-лидеров по среднему размеру кредита на покупку новой машины или автомобиля с пробегом в конце весны вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Тульская область, Ставропольский край, Новосибирская область и Красноярский край. Топ-30 замкнула Удмуртия, где показатель вырос по сравнению с апрелем на 7,2%, до 1,092 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, средний размер автокредита в мае 2023 года в России составил 1,34 млн рублей. Это на 2,2% больше, чем в апреле.

Напомним, за май 2023 года татарстанцам выдали 3 247 кредитов на покупку новой машины или автомобиля с пробегом. Это на 10,4% меньше, чем в апреле.

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Татьяна Демина