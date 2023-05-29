Новости общества

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Отдых в оздоровительных лагерях Татарстана охватит 44 тысячи детей

10:40, 29.05.2023
Отдых в оздоровительных лагерях Татарстана охватит 44 тысячи детей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В текущем году отдых в детских оздоровительных лагерях охватит 44 тысячи несовершеннолетних жителей Татарстана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Этим летом на территории республики будут работать 146 пришкольных, 2 палаточных и 27 загородных лагерей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, проведением летней оздоровительной кампании в Татарстане занимаются 1 523 организации. Отдохнут в лагерях этим летом 168 тысяч детей. На Черноморское побережье из республики в этом году отправят более 5 тысяч детей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также