Отдых в оздоровительных лагерях Татарстана охватит 44 тысячи детей
В текущем году отдых в детских оздоровительных лагерях охватит 44 тысячи несовершеннолетних жителей Татарстана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
Этим летом на территории республики будут работать 146 пришкольных, 2 палаточных и 27 загородных лагерей.
Напомним, проведением летней оздоровительной кампании в Татарстане занимаются 1 523 организации. Отдохнут в лагерях этим летом 168 тысяч детей. На Черноморское побережье из республики в этом году отправят более 5 тысяч детей.
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