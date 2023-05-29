Отдых в оздоровительных лагерях Татарстана охватит 44 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В текущем году отдых в детских оздоровительных лагерях охватит 44 тысячи несовершеннолетних жителей Татарстана. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Этим летом на территории республики будут работать 146 пришкольных, 2 палаточных и 27 загородных лагерей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, проведением летней оздоровительной кампании в Татарстане занимаются 1 523 организации. Отдохнут в лагерях этим летом 168 тысяч детей. На Черноморское побережье из республики в этом году отправят более 5 тысяч детей.



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Максим Кокунин