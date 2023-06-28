В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода могут повысить ключевую ставку, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.



Ключевая ставка остается неизменной с сентября прошлого года. Она держится на уровне 7,5%.

— Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную, — приводит слова Заботкина «РИА Новости».

Он отметил расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов. По его словам, в последние месяцы ускорилось кредитование.

9 июня Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ отмечали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

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Маргарита Головатенко