В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки
На предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода могут повысить ключевую ставку, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.
Ключевая ставка остается неизменной с сентября прошлого года. Она держится на уровне 7,5%.
— Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную, — приводит слова Заботкина «РИА Новости».
Он отметил расширение внутреннего спроса со стороны частного и государственного секторов. По его словам, в последние месяцы ускорилось кредитование.
9 июня Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ отмечали, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.
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