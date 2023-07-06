На самом длинном мосту через Волгу на трассе М-12 возвели все 28 опор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На самом длинном мосту через Волгу на трассе М-12 возвели все 28 опор, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Завершается монтаж металлоконструкций: из 44,6 тыс. тонн осталось надвинуть 2,9 тыс. на два пролета. Работу выполняют в высоком темпе, ожидается, что мост сомкнется в августе.

Работа продолжается и на других участках М-12: идет укладка верхнего слоя асфальтобетона, монтаж опор освещения, укладка инженерных коммуникаций.

После завершения трассы от Москвы до Казани можно будет добраться за 6,5 часа. Движение по трассе рассчитывают запустить практически на год раньше срока, указал Хуснуллин.

В конце июня вице-премьер России сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань готова более чем на 70%. В этом году планируется открыть движение на двух участках — до Арзамаса и до Казани.

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.



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Маргарита Головатенко