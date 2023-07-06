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На улице Губкина в Казани столкнулись несколько автомобилей

18:55, 06.07.2023
На улице Губкина в Казани столкнулись несколько автомобилей
Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

На улице Губкина в Казани столкнулись несколько автомобилей, сообщили «Реальному времени» очевидцы. Столкновение произошло около обочины.

Также из-за аварии на перекрестке Губкина — Зур Урам в Казани образовалась большая пробка протяженностью 1,2 км.

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова

Сейчас в городе наблюдаются 7-балльные пробки, они достигали 8 баллов. В городе большое количество аварий, сложная дорожная ситуация в центре города.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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