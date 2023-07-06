На улице Губкина в Казани столкнулись несколько автомобилей
На улице Губкина в Казани столкнулись несколько автомобилей, сообщили «Реальному времени» очевидцы. Столкновение произошло около обочины.
Также из-за аварии на перекрестке Губкина — Зур Урам в Казани образовалась большая пробка протяженностью 1,2 км.
Сейчас в городе наблюдаются 7-балльные пробки, они достигали 8 баллов. В городе большое количество аварий, сложная дорожная ситуация в центре города.
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