В Казани наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани вечером в четверг наблюдаются 8-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе большое количество аварий: на ул. Фатыха Амирхана — возле магазина «Леруа Мерлен», перед мостом «Миллениум», на ул. Вишневского, ул. Шмидта, на развороте с ул. Ершова, на ул. Академика Арбузова и пр. Ямашева, ул. Аграрной, пр. Победы. Сразу три аварии на Сибирском тракте возле Советской площади. Движение на этих участках сильно затруднено.

Сложная дорожная ситуация в центре города — на ул. Карла Маркса, ул. Большой Красной, ул. Профсоюзной, ул. Кави Наджми, ул. Право-Булачной, ул. Островского, ул. Бурхана Шахиди, ул. Чернышевского, ул. Саид-Галеева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в Казани от ул. Вишневского до моста «Миллениум» из-за аварий растянулась пробка длиной более чем 2 км. На участке от остановки общественного транспорта «Мост «Миллениум» до самого моста были отмечены четыре аварии.

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Маргарита Головатенко