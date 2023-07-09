Огурцы в Татарстане с начала года подешевели почти в два раза
В Татарстане свежие огурцы с начала 2023 года подешевели почти в 1,85 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена опустилась ниже 100 рублей за один килограмм.
9 января 1 кг свежих огурцов стоил в среднем 183,7 рубля. В начале июля та же покупка обошлась бы в 99,4 рубля.
В конце июня — начале июля свежие огурцы в республике вошли в число подешевевших продуктов. За неделю средняя цена одного килограмма опустилась на 1,04%.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым