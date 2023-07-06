Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели огурцы, бананы и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце июня — начале июля в Татарстане зафиксировали снижение средних цен на некоторые продукты питания, в том числе бананы, соль, свежие огурцы и помидоры. Без изменений они остались на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также на сосиски и сардельки.

Заметнее всего с 26 июня по 3 июля в Татарстане подешевели свежие помидоры. Средняя цена опустилась на 4,01%, до 102,74 рубля за один килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На другие продукты питания динамика снижения средних цен в Татарстане за неделю сложилась следующим образом:

бананы — на 1,68%, до 100,47 руб./кг;

вареная колбаса — на 1,4%, до 389,11 руб./кг;

поваренная пищевая соль — на 1,35%, до 13,72 руб./кг;

свежие огурцы — на 1,04%, до 99,41 руб./кг.

Также в республике подешевели маргарин, сметана, твердые, полутвердые и мягкие сыры, макароны из пшеничной муки высшего сорта. Минимально снизились средние цены на кур (кроме куриных окорочков), сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, яблоки, мясные и овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, следует из данных Татарстанстата.

Также в Татарстане за неделю подешевел лук — на 0,32%, до 61,26 рубля за килограмм. Средняя цена капусты опустилась на 0,27%, до 52,57 руб./кг.

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Татьяна Демина