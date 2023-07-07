У Альметьевской ЦРБ появится приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами
Как выяснило «Реальное время», в Альметьевске построят специализированное приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами двойного назначения для местной ЦРБ. Стоимость контракта оценивается в 627 млн рублей, а завершить работы планируется до 30 июля 2024 года.
Согласно проекту, исполнителю предстоит выполнить целый комплекс общестроительных работ. В их число также войдет и устройство всей необходимой инженерной инфраструктуры и систем безопасности. Кроме того, ему предстоит заняться благоустройством окружающей территории, ее озеленением, а также подведением дорог для автотранспорта.
Напомним, в Татарстане до 30 ноября 2024 года построят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость работ оценивается в 48,8 млн рублей, часть из которых выделят из федерального, а часть — из регионального бюджета.
Уточняется, что новые медучреждения появятся в шести районах республики:
- Азнакаевский район, деревня Муслюмово — ФАП ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);
- Нижнекамский район, деревня Нариман — ФАП, ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» (7,4 млн рублей);
- Чистопольский район, деревня Верхняя Кондрата — ФАП, ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);
- Актанышский район, село Татарские Ямалы — ФАП, ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);
- Кукморский район, село Адаево — ФАП, ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);
- Рыбно-Слободский район, село Урахча — ФАП, ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (8,8 млн рублей).
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым