У Альметьевской ЦРБ появится приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Альметьевске построят специализированное приемно-диагностическое отделение с инфекционными боксами двойного назначения для местной ЦРБ. Стоимость контракта оценивается в 627 млн рублей, а завершить работы планируется до 30 июля 2024 года.

Согласно проекту, исполнителю предстоит выполнить целый комплекс общестроительных работ. В их число также войдет и устройство всей необходимой инженерной инфраструктуры и систем безопасности. Кроме того, ему предстоит заняться благоустройством окружающей территории, ее озеленением, а также подведением дорог для автотранспорта.

Напомним, в Татарстане до 30 ноября 2024 года построят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Стоимость работ оценивается в 48,8 млн рублей, часть из которых выделят из федерального, а часть — из регионального бюджета.

Уточняется, что новые медучреждения появятся в шести районах республики:

Азнакаевский район, деревня Муслюмово — ФАП ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);

Нижнекамский район, деревня Нариман — ФАП, ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» (7,4 млн рублей);

Чистопольский район, деревня Верхняя Кондрата — ФАП, ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» (7,4 млн рублей);

Актанышский район, село Татарские Ямалы — ФАП, ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);

Кукморский район, село Адаево — ФАП, ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница» (8,8 млн рублей);

Рыбно-Слободский район, село Урахча — ФАП, ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» (8,8 млн рублей).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин